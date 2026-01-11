El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, domingo 11 de enero

El día de hoy, 11 de enero de 2026, Morón de la Frontera se verá beneficiado por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 y los 14 grados a lo largo del día. Las horas más frescas se registrarán por la mañana, con mínimas de 4 grados a las 8:00, mientras que se espera que el termómetro alcance su punto máximo en torno a las 15:00, alcanzando los 14 grados. Este ascenso térmico será especialmente notable en las horas centrales del día, cuando el sol esté en su punto más alto.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 81% por la mañana y descendiendo a un 75% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el ambiente será seco, la sensación térmica podría ser un poco más fresca en las primeras horas, pero se tornará más confortable a medida que avance el día.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera constante desde el este, con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 18 km/h. Este viento del este aportará una brisa refrescante, ideal para actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los residentes de Morón de la Frontera podrán disfrutar de un día sin interrupciones por mal tiempo, lo que es perfecto para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar de la naturaleza.

El amanecer se producirá a las 08:34 y el ocaso será a las 18:24, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, el tiempo de hoy en Morón de la Frontera será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará que la jornada sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-10T20:47:12.