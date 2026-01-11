El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, domingo 11 de enero

El día de hoy, 11 de enero de 2026, Montilla se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 12 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo hacia el mediodía.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 81% por la mañana y descendiendo a un 55% durante las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el aire se sentirá fresco, la sensación térmica será más agradable a medida que avance el día. La combinación de temperaturas suaves y una humedad controlada permitirá que los habitantes de Montilla disfruten de actividades al aire libre sin incomodidades.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del norte y noreste, con velocidades que variarán entre 1 y 11 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría proporcionar una sensación refrescante, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad. Sin embargo, no se anticipan condiciones de viento que puedan resultar problemáticas.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes de Montilla en su máximo esplendor.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia el final del día. Las nubes altas que aparecerán en la tarde no traerán consigo precipitaciones, pero sí podrían ofrecer un espectáculo visual interesante al atardecer, que se producirá a las 18:19 horas. En resumen, el día se perfila como perfecto para disfrutar de la belleza de Montilla, con un tiempo propicio para salir y disfrutar de la naturaleza y la vida al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-10T20:47:12.