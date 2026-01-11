El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, domingo 11 de enero

El día de hoy, 11 de enero de 2026, se espera en Moguer un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, con temperaturas que rondarán los 7 grados centígrados. A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 15 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 84% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 69% en la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas, pero se espera que el ambiente se sienta más cómodo conforme la temperatura aumente.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con velocidades que oscilarán entre 2 y 11 km/h. Predominarán las direcciones del suroeste y noreste, lo que podría aportar una ligera brisa refrescante, especialmente durante la tarde. La racha máxima de viento se registrará en torno a las 18:00 horas, alcanzando hasta 17 km/h, lo que podría ser notable para quienes se encuentren al aire libre.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya sea para pasear, practicar deportes o disfrutar de un día en familia.

El orto se producirá a las 08:40, brindando luz natural desde temprano, mientras que el ocaso se espera para las 18:29, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que hoy sea un día propicio para disfrutar de la belleza natural de Moguer y sus alrededores.

En resumen, el tiempo en Moguer para hoy se presenta como una oportunidad perfecta para salir y disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, un cielo despejado y sin riesgo de lluvia. Aprovecha este día para realizar actividades al exterior y disfrutar de la naturaleza en su esplendor.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-10T20:47:12.