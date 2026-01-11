El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, domingo 11 de enero

Hoy, 11 de enero de 2026, Martos se despertará con un cielo mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, rondando los 5 grados centígrados, lo que puede hacer que se sienta un poco de frío al salir. A medida que avance la jornada, la temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 11 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será bastante alta en la mañana, con valores que oscilarán entre el 78% y el 81%. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, lo que contribuirá a que las temperaturas se sientan más agradables.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección noreste durante la mayor parte del día, con velocidades que variarán entre 5 y 8 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 17 km/h en las horas más activas, lo que podría aportar una ligera brisa refrescante, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Martos podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural que rodea a Martos.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 7 grados hacia el final del día. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. El ocaso se producirá a las 18:17, momento en el que el cielo se teñirá de colores cálidos, ofreciendo una hermosa vista para quienes se encuentren al aire libre.

En resumen, el día en Martos se presenta como una jornada mayormente soleada y fresca, ideal para disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. Con temperaturas agradables y un viento suave, será un día perfecto para pasear por la ciudad y disfrutar de su entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-10T20:47:12.