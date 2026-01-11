El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, domingo 11 de enero

El día de hoy, 11 de enero de 2026, Marchena se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un agradable día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, con una temperatura inicial de 7 grados que irá descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 6 grados en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 10 grados durante las horas centrales, alcanzando un máximo de 14 grados en la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 79% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 68% en las horas de mayor calor. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día, aunque la ausencia de precipitaciones, con un 0% de probabilidad, asegura que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre 3 y 8 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. En la tarde, se prevé que el viento alcance ráfagas de hasta 16 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas. Sin embargo, por la noche, el viento disminuirá, y se espera que la temperatura baje nuevamente, alcanzando los 7 grados hacia el final del día.

A lo largo de la jornada, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes dispersas en la tarde, pero sin que esto afecte significativamente la luminosidad del día. La puesta de sol se producirá a las 18:23, marcando el final de un día que promete ser agradable y propicio para actividades al aire libre.

En resumen, Marchena disfrutará de un día de invierno caracterizado por cielos despejados, temperaturas moderadas y vientos suaves. Es una excelente oportunidad para salir a caminar, disfrutar de la naturaleza o simplemente relajarse en un parque. La combinación de buen tiempo y la ausencia de lluvias hacen de este un día ideal para disfrutar de la belleza del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-10T20:47:12.