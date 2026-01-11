El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, domingo 11 de enero

El día de hoy, 11 de enero de 2026, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 7 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto más alto, llegando a los 15 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta durante la mañana, alcanzando hasta un 90% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día progrese, la humedad comenzará a disminuir, lo que contribuirá a que el ambiente se sienta más cómodo. Para el mediodía, se prevé que la humedad se sitúe en torno al 76%, lo que permitirá disfrutar de un tiempo más seco y agradable.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará del norte con velocidades que variarán entre 5 y 12 km/h. Durante las primeras horas, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente hacia la tarde, alcanzando rachas de hasta 18 km/h. Esto podría proporcionar un alivio refrescante, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se prevén precipitaciones en la jornada, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá a los residentes y visitantes de Mairena del Aljarafe disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será óptima, lo que es ideal para paseos, deportes o cualquier actividad que se desee realizar en el exterior.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 7 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso espectáculo estelar. La puesta de sol se producirá a las 18:26, marcando el final de un día que promete ser agradable y soleado.

En resumen, el tiempo en Mairena del Aljarafe para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Es un día ideal para salir y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-10T20:47:12.