El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, domingo 11 de enero

El día de hoy, 11 de enero de 2026, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 7 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, con valores que rondarán el 88% al amanecer. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 65% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.

El viento soplará desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 12 km/h. Durante la mañana, se prevén ráfagas de viento más intensas, alcanzando hasta 18 km/h en las horas centrales del día. Este viento fresco contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, a pesar de las bajas temperaturas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera un día completamente seco, sin posibilidad de lluvias. Los registros indican que no habrá precipitaciones a lo largo del día, lo que es ideal para actividades al aire libre. La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de un paisaje claro y despejado.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 18:24, momento en el que el cielo comenzará a adquirir tonalidades anaranjadas y rosadas, ofreciendo un espectáculo visual que no te querrás perder.

En resumen, Mairena del Alcor disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, con temperaturas agradables durante las horas centrales y un viento que aportará frescura al ambiente. Es un día propicio para salir a caminar, disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo que se presenta.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-10T20:47:12.