El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, domingo 11 de enero

El día de hoy, 11 de enero de 2026, Lucena se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente agradable y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y los 12 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 78% por la mañana y descendiendo a un 51% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el aire se sentirá fresco, no habrá una sensación de bochorno, lo que hará que el día sea ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda llevar una chaqueta ligera, especialmente durante las primeras horas del día y al caer la tarde, cuando las temperaturas comenzarán a descender nuevamente.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que variarán entre 3 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable en el ambiente fresco. Este viento suave y constante contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las áreas más abiertas de la ciudad.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los lucentinos podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones. Las condiciones climáticas son ideales para paseos, deportes o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá despejado, permitiendo que las temperaturas caigan rápidamente. Se anticipa que la noche será fría, con mínimas que podrían descender hasta los 3 grados . Los lucentinos deberán abrigarse adecuadamente si planean salir después del ocaso, que se producirá a las 18:20.

En resumen, el día de hoy en Lucena se presenta como una jornada perfecta para disfrutar del aire libre, con un tiempo fresco y soleado, ideal para recargar energías y disfrutar de la belleza del invierno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-10T20:47:12.