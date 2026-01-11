El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 11 de enero

El día de hoy, 11 de enero de 2026, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 14 grados a lo largo del día. Las horas más frescas se registrarán por la mañana, con mínimas de 3 grados a las 07:00, mientras que a medida que avance la jornada, se espera que el termómetro alcance su punto máximo en torno a las 15:00, alcanzando los 14 grados. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 10 grados hacia las 19:00.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que se mantendrá en niveles relativamente altos, comenzando en un 80% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 69% en las horas de la tarde. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del noreste y este, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 7 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales de la tarde, alcanzando hasta 13 km/h. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en combinación con las temperaturas más bajas de la mañana.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Lora del Río podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el tiempo adverso. La ausencia de nubes también permitirá una buena visibilidad y un hermoso atardecer, que se podrá apreciar a partir de las 18:23.

En resumen, el día se perfila como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo mayormente despejado, temperaturas agradables y un viento suave. Los residentes de Lora del Río pueden aprovechar esta jornada para salir y disfrutar de la naturaleza, ya que las condiciones meteorológicas son propicias para ello.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-10T20:47:12.