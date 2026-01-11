El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, domingo 11 de enero

El día de hoy, 11 de enero de 2026, se espera en Linares un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar un aspecto ligeramente grisáceo al amanecer. Sin embargo, a medida que avance el día, se prevé que el sol brille con más intensidad, especialmente entre las 10:00 y las 16:00 horas, cuando el cielo estará prácticamente despejado.

Las temperaturas oscilarán entre los 3 y los 12 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 4 grados, pero se espera que a mediodía se alcancen los 11 grados, proporcionando un ambiente más cálido y agradable. Por la tarde, la temperatura podría llegar a los 12 grados, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre, siempre que se tomen precauciones ante el frío de la mañana y la noche.

La humedad relativa será alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 84% en la madrugada y descendiendo gradualmente hasta un 54% por la tarde. Esto indica que, aunque el día será mayormente soleado, la sensación de frescura persistirá, especialmente en las horas más tempranas. La niebla, que ha sido un fenómeno recurrente en las últimas horas, se disipará a medida que avance la mañana, permitiendo una mejor visibilidad.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas suaves provenientes del este, con velocidades que oscilarán entre 4 y 8 km/h. Esto significa que no se anticipan condiciones ventosas que puedan afectar las actividades diarias. Sin embargo, es recomendable abrigarse adecuadamente, ya que las temperaturas pueden sentirse más frías con el viento.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que es una buena noticia para quienes planean salir. La probabilidad de lluvia es nula, lo que sugiere que el tiempo será estable y seco. La puesta de sol se producirá a las 18:14, marcando el final de un día que, aunque comenzará con un ambiente fresco y nublado, se transformará en una jornada soleada y agradable en Linares.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-10T20:47:12.