El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, domingo 11 de enero

El día de hoy, 11 de enero de 2026, se presenta en Lepe con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 8 grados . La visibilidad será buena, aunque se prevé la aparición de niebla en las primeras horas del día, especialmente en las zonas más cercanas a la costa.

A medida que avance la mañana, las temperaturas irán aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 16 grados en la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará alta en la mañana (alrededor del 90%), irá disminuyendo a medida que el día avance, estabilizándose en torno al 70% por la tarde. Esto contribuirá a un ambiente más seco y cómodo para las actividades al aire libre.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 12 km/h. En las horas más activas del día, se espera que el viento alcance su máxima intensidad, lo que podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las zonas expuestas. Sin embargo, la brisa será suave y no se anticipan rachas fuertes que puedan causar molestias.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es ideal para aquellos que planean realizar actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La tarde se presentará como el momento más cálido, con temperaturas agradables que invitan a disfrutar de paseos y actividades recreativas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 9 grados . El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 18:31. La noche se presentará tranquila, con un ambiente fresco y cómodo, ideal para disfrutar de una velada al aire libre.

En resumen, el día de hoy en Lepe se caracteriza por un tiempo mayormente despejado, temperaturas agradables y ausencia de precipitaciones, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-10T20:47:12.