El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, domingo 11 de enero

El día de hoy, 11 de enero de 2026, se presenta en Lebrija con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 7 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 15 grados en las horas centrales.

La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente altos, comenzando en un 84% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 66% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, la combinación de un cielo despejado y temperaturas moderadas hará que la sensación térmica sea bastante agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del norte-noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 13 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 21 km/h. Este viento ligero contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las zonas más abiertas de la localidad.

No se esperan precipitaciones durante el día, lo que significa que las actividades al aire libre podrán llevarse a cabo sin inconvenientes. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean disfrutar de un paseo o realizar actividades deportivas.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 18:27, momento en el que el cielo comenzará a oscurecerse, pero sin la presencia de nubes que puedan obstaculizar la vista del atardecer.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy se presenta como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un cielo despejado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir a caminar, hacer deporte o simplemente disfrutar del entorno natural que ofrece la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-10T20:47:12.