El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, domingo 11 de enero

El día de hoy, 11 de enero de 2026, se espera en Jaén un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que aparecerán en el cielo a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 6 grados , con una ligera disminución a 5 grados en las horas más frescas. A medida que avance el día, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 12 grados en las horas centrales.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 66% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 48% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación térmica podría ser algo más fresca debido a la humedad en el ambiente.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del oeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 6 km/h. Las ráfagas más fuertes se esperan en las horas de la tarde, alcanzando hasta 15 km/h. Esto podría proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas del día, aunque no se anticipan condiciones de viento fuerte que puedan causar molestias.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Jaén podrán disfrutar de un día sin lluvias. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, ya que el cielo despejado permitirá disfrutar de la luz solar durante la mayor parte del día.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia el final del día. La puesta de sol está programada para las 18:16, momento en el cual las temperaturas seguirán bajando, y se espera que el cielo se mantenga mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy se presenta como una jornada agradable, con temperaturas moderadas, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el sol invernal.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-10T20:47:12.