El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, domingo 11 de enero

El día de hoy, 11 de enero de 2026, Huelva se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 8 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 15 grados en las horas centrales, proporcionando un respiro del frío invernal.

La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, comenzando en un 83% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, alcanzando un 70% en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas, pero no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que variarán entre 5 y 8 km/h, lo que contribuirá a que la sensación térmica sea más fresca, especialmente en las primeras horas de la mañana. A medida que el día avance, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 12 km/h en la tarde, aunque sin llegar a ser molesto.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, con condiciones de bruma en las primeras horas, que se disipará a medida que el sol se eleve en el cielo. Esto permitirá disfrutar de un día claro y soleado, ideal para actividades al aire libre.

Durante la tarde, las temperaturas se mantendrán agradables, rondando los 14 a 15 grados, lo que hará que sea un momento propicio para paseos y actividades en la naturaleza. Sin embargo, se recomienda llevar una chaqueta ligera, ya que al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente.

El ocaso se producirá a las 18:30, marcando el final de un día que, aunque fresco, se presentará como una oportunidad perfecta para disfrutar de la belleza de Huelva en invierno. En resumen, el tiempo de hoy en Huelva será mayormente despejado, sin precipitaciones y con temperaturas agradables, lo que permitirá a los habitantes y visitantes disfrutar de un día espléndido.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-10T20:47:12.