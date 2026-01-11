El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, domingo 11 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Dos Hermanas según los datos de la AEMET
Hoy, 11 de enero de 2026, el tiempo en Dos Hermanas se presenta mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con una temperatura que oscilará entre los 7 y 8 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 15 grados, proporcionando un ambiente templado ideal para actividades al aire libre.
La humedad relativa será alta, comenzando en un 86% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 78% durante la tarde. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la sensación de calor aumentará, haciendo que el tiempo sea más confortable.
En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 14 km/h. Estas condiciones de viento son ideales para quienes disfrutan de actividades como el senderismo o el ciclismo, ya que no serán lo suficientemente fuertes como para resultar incómodas. La dirección del viento también contribuirá a mantener el ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.
No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el parque o una reunión con amigos en una terraza.
A medida que se acerque la tarde, el ocaso se producirá a las 18:25, ofreciendo una hermosa puesta de sol que se podrá apreciar en un cielo despejado. La temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia la noche, lo que sugiere que será recomendable llevar una chaqueta ligera si se planea estar al aire libre.
En resumen, el día de hoy en Dos Hermanas se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del buen tiempo, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un momento ideal para salir y aprovechar al máximo lo que la naturaleza tiene para ofrecer.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-10T20:47:12.
