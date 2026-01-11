El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, domingo 11 de enero

El día de hoy, 11 de enero de 2026, Coria del Río se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, y se espera que el sol brille sin interrupciones durante gran parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y los 15 grados , comenzando con un fresco 8 grados a las 00:00 horas y alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 15 grados.

La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente altos, comenzando en un 81% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 56% hacia la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría en las primeras horas, pero a medida que avance el día, la combinación de sol y temperaturas más cálidas proporcionará un ambiente agradable.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del norte, con velocidades que oscilarán entre 3 y 11 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 19 km/h, lo que podría aportar una ligera brisa refrescante, especialmente en las zonas más abiertas. Sin embargo, no se anticipan condiciones adversas que puedan afectar la comodidad de los habitantes o visitantes de la localidad.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias durante el día. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo será propicio para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en los parques locales.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia las 22:00 horas. El ocaso se producirá a las 18:26, marcando el final de un día soleado y agradable. La noche se presentará tranquila, con cielos despejados que permitirán observar las estrellas.

En resumen, el tiempo en Coria del Río para hoy es ideal, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que invita a disfrutar del aire libre y de las actividades cotidianas sin preocupaciones.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-10T20:47:12.