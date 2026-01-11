El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, domingo 11 de enero

El día de hoy, 11 de enero de 2026, Córdoba se presentará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 3 y 4 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, las temperaturas irán aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 13 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la presencia de viento. Este soplará desde el este, con velocidades que variarán entre 3 y 11 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas centrales del día. A partir de la tarde, el viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 2 a 4 km/h, lo que permitirá que las temperaturas se sientan un poco más frescas.

En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias a lo largo del día. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que sugiere que los cordobeses podrán disfrutar de un día seco y soleado. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, ya que el cielo despejado permitirá disfrutar de un buen día de sol.

Durante la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero estas no afectarán la claridad del día. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 18:20, cuando el sol se ocultará en el horizonte. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 6 grados hacia el final del día.

Es importante tener en cuenta que, aunque las temperaturas son relativamente bajas, la ausencia de precipitaciones y el cielo despejado brindarán un ambiente agradable. Se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para el frío matutino y que aprovechen las horas centrales del día para salir y disfrutar del buen tiempo. En resumen, Córdoba vivirá un día de invierno caracterizado por cielos despejados, temperaturas frescas y un viento moderado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-10T20:47:12.