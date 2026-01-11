El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, domingo 11 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Córdoba según los datos de la AEMET
El día de hoy, 11 de enero de 2026, Córdoba se presentará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 3 y 4 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.
A medida que avance el día, las temperaturas irán aumentando ligeramente, alcanzando un máximo de 13 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la presencia de viento. Este soplará desde el este, con velocidades que variarán entre 3 y 11 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas centrales del día. A partir de la tarde, el viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 2 a 4 km/h, lo que permitirá que las temperaturas se sientan un poco más frescas.
En cuanto a la precipitación, no se esperan lluvias a lo largo del día. Los registros indican que la probabilidad de precipitación es del 0% en todos los periodos, lo que sugiere que los cordobeses podrán disfrutar de un día seco y soleado. Las condiciones climáticas son ideales para actividades al aire libre, ya que el cielo despejado permitirá disfrutar de un buen día de sol.
Durante la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero estas no afectarán la claridad del día. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 18:20, cuando el sol se ocultará en el horizonte. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 6 grados hacia el final del día.
Es importante tener en cuenta que, aunque las temperaturas son relativamente bajas, la ausencia de precipitaciones y el cielo despejado brindarán un ambiente agradable. Se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para el frío matutino y que aprovechen las horas centrales del día para salir y disfrutar del buen tiempo. En resumen, Córdoba vivirá un día de invierno caracterizado por cielos despejados, temperaturas frescas y un viento moderado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-10T20:47:12.
