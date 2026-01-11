El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, domingo 11 de enero

El día de hoy, 11 de enero de 2026, Castilleja de la Cuesta se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, y se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente luminoso y agradable.

Las temperaturas durante la jornada oscilarán entre los 4 y los 14 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de alrededor de 4 grados, aumentando gradualmente a medida que avanza el día. Alrededor del mediodía, se alcanzarán temperaturas más cálidas, llegando a los 14 grados, lo que permitirá disfrutar de un tiempo templado. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente por la mañana y al caer la tarde, cuando las temperaturas comenzarán a descender nuevamente.

La humedad relativa será bastante alta, comenzando en un 84% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día hasta alcanzar un 64% en las horas centrales. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría en las primeras horas, pero a medida que el sol calienta el ambiente, la sensación de frescura se volverá más placentera.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección norte-noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y los 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 12 km/h, lo que podría aportar una ligera brisa refrescante, ideal para paseos al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para actividades al exterior, ya sea un paseo por el parque, una visita a los mercados locales o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

El orto se producirá a las 08:38 y el ocaso a las 18:26, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz del día. En resumen, el tiempo en Castilleja de la Cuesta hoy será mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar de la belleza del entorno y de la vida al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-10T20:47:12.