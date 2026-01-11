El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, domingo 11 de enero

El día de hoy, 11 de enero de 2026, se presenta en Cartaya con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 91% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor al amanecer.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas aumenten ligeramente, alcanzando un máximo de 12 grados hacia el mediodía. La brisa del norte, con velocidades que rondarán entre los 6 y 9 km/h, contribuirá a que el ambiente se sienta fresco, especialmente en las horas más tempranas. A partir de la tarde, las temperaturas continuarán subiendo, alcanzando un pico de 14 grados en las horas centrales del día.

Durante la tarde, el cielo seguirá despejado, aunque se prevé la aparición de algunas nubes dispersas, especialmente hacia el final de la jornada. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% a lo largo del día. Esto permitirá que los habitantes de Cartaya realicen actividades al aire libre sin preocuparse por el tiempo.

En cuanto a la noche, se espera que las temperaturas desciendan nuevamente, situándose entre los 6 y 7 grados . La humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 87% hacia la medianoche. El viento, que soplará del norte y noroeste, mantendrá velocidades moderadas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

Es importante destacar que, aunque el día será mayormente soleado, se prevé la posibilidad de bruma en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde, lo que podría afectar la visibilidad en algunos momentos. Sin embargo, esto no debería ser un inconveniente significativo para las actividades diarias.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy se presenta favorable, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de precipitaciones. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo que nos ofrece el inicio de la semana.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-10T20:47:12.