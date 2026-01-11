El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, domingo 11 de enero

El día de hoy, 11 de enero de 2026, Carmona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 6°C a las 4°C durante las primeras horas. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 14°C en las horas centrales.

La humedad relativa será alta en la mañana, comenzando en un 89% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad se estabilizará en torno al 70% por la tarde, lo que hará que el tiempo sea más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del noreste, con velocidades que variarán entre 3 y 11 km/h. Las ráfagas de viento alcanzarán su máxima intensidad en las horas de la tarde, con rachas que podrían llegar a los 19 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día.

No se anticipa precipitación, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 18:24, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 7°C por la noche. La combinación de un cielo despejado y temperaturas frescas hará que la noche sea ideal para paseos o actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Carmona para hoy se caracteriza por un ambiente despejado, temperaturas agradables y ausencia de precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de un día perfecto para salir y aprovechar el aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-10T20:47:12.