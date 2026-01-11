El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, domingo 11 de enero

El día de hoy, 11 de enero de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Camas, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 15 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán mínimas de alrededor de 4 grados, pero a medida que avance la jornada, se espera que el termómetro alcance su punto máximo en torno a las 15 grados durante la tarde. Este ascenso térmico será especialmente notable entre las 12:00 y las 15:00 horas, cuando se prevé que el calor sea más intenso.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 89% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 56% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco al inicio, la sensación térmica mejorará a medida que la temperatura aumente, haciendo que el día sea más placentero.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 3 y 8 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 16 km/h. Este viento ligero será un complemento ideal para el tiempo despejado, proporcionando una brisa refrescante que hará más llevadero el calor.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes. Los ciudadanos de Camas podrán disfrutar de un día soleado, ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente para relajarse en parques y espacios abiertos.

Con el orto solar a las 08:37 y el ocaso a las 18:26, los habitantes de Camas podrán aprovechar al máximo las horas de luz natural. En resumen, el tiempo de hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado que invitan a salir y disfrutar de la belleza del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-10T20:47:12.