El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, domingo 11 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Cabra según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 11 de enero de 2026, el tiempo en Cabra se presenta mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo durante las primeras horas de la mañana y al final de la tarde. A lo largo del día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 13 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía. A primera hora, se registrarán temperaturas más frescas, en torno a los 5 grados, que irán aumentando gradualmente.
La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 80%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 50% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más confortable.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte-noreste a velocidades que oscilarán entre los 6 y los 12 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente por la tarde, lo que podría aportar una brisa refrescante. No se esperan rachas fuertes, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo en términos de condiciones meteorológicas.
La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no hay riesgo de lluvias a lo largo del día. Esto es ideal para quienes planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre, ya que el tiempo será propicio para ello. Las condiciones son perfectas para paseos, deportes o simplemente disfrutar de un café en una terraza.
En resumen, el día en Cabra se presenta como una jornada mayormente soleada, con temperaturas agradables y sin posibilidad de lluvia. Los habitantes y visitantes podrán disfrutar de un tiempo ideal para actividades al aire libre, con un cielo que, aunque comenzará con algunas nubes altas, se despejará a medida que avance el día. Es un buen momento para aprovechar el aire libre y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer en esta hermosa localidad.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-10T20:47:12.
- Rescatan a un joven cuyo brazo quedó atrapado tras volcar un coche en el túnel de los Omeyas de Córdoba
- Escribano invertirá 70 millones en una nueva fábrica en Rabanales 21
- Pizzaiolo cierra en Córdoba su restaurante de San Felipe y mantiene abierto el de El Brillante
- Los tres pueblos cordobeses que se han congelado este enero, según la Aemet: “Hace más frío que en Burgos”
- Vimcorsa licita la construcción de 30 pisos de VPO en el Campo de la Verdad
- Vivir en la antigua sede de la UGT en Córdoba, un escenario de 'Walking Dead': 'No queremos jaleos con los vecinos ni con nadie
- Pizzaiolo anuncia una nueva etapa en Córdoba: 'Sigue vivo y se prepara para lo que viene
- ¿Hasta cuando tendremos la densa niebla sobre Córdoba? ¿Veremos hoy un 'sol que caliente'? Esto dice la Aemet