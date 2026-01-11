El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, domingo 11 de enero

Hoy, 11 de enero de 2026, el tiempo en Cabra se presenta mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo durante las primeras horas de la mañana y al final de la tarde. A lo largo del día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 13 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía. A primera hora, se registrarán temperaturas más frescas, en torno a los 5 grados, que irán aumentando gradualmente.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 80%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 50% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más confortable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte-noreste a velocidades que oscilarán entre los 6 y los 12 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente por la tarde, lo que podría aportar una brisa refrescante. No se esperan rachas fuertes, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo en términos de condiciones meteorológicas.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no hay riesgo de lluvias a lo largo del día. Esto es ideal para quienes planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre, ya que el tiempo será propicio para ello. Las condiciones son perfectas para paseos, deportes o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

En resumen, el día en Cabra se presenta como una jornada mayormente soleada, con temperaturas agradables y sin posibilidad de lluvia. Los habitantes y visitantes podrán disfrutar de un tiempo ideal para actividades al aire libre, con un cielo que, aunque comenzará con algunas nubes altas, se despejará a medida que avance el día. Es un buen momento para aprovechar el aire libre y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer en esta hermosa localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-10T20:47:12.