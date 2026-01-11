El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, domingo 11 de enero

Hoy, 11 de enero de 2026, Las Cabezas de San Juan se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 7 grados . A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un máximo de 15 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 88% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 80% por la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas, pero no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

El viento soplará con una intensidad variable, predominando del norte y noreste. En las primeras horas, se registrarán vientos de hasta 6 km/h, aumentando a medida que avanza el día, alcanzando ráfagas de hasta 22 km/h en las horas más cálidas. Este viento fresco contribuirá a que la sensación térmica se mantenga agradable, a pesar de las temperaturas más bajas de la mañana.

A lo largo de la tarde, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 15 grados, lo que es ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda llevar una chaqueta ligera, especialmente para aquellos que planeen estar fuera durante la tarde y la noche, cuando las temperaturas comenzarán a descender nuevamente.

El ocaso se producirá a las 18:26, marcando el final de un día que, aunque fresco, será muy soleado y propicio para disfrutar de la naturaleza. Las condiciones meteorológicas son perfectas para paseos, actividades deportivas o simplemente para disfrutar de un café en una terraza al aire libre.

En resumen, el día de hoy en Las Cabezas de San Juan se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Aprovechemos este clima favorable para salir y disfrutar de lo que la naturaleza nos ofrece.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-10T20:47:12.