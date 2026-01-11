El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, domingo 11 de enero

El día de hoy, 11 de enero de 2026, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de la temperatura.

A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 7 grados , descendiendo ligeramente a 6 grados a la 01:00 y 02:00. Sin embargo, a medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura alcance los 10 grados a las 20:00, con un máximo de 14 grados a las 15:00. Este ascenso térmico será notable, especialmente en las horas centrales del día, donde se prevé que el sol brille intensamente.

La humedad relativa se mantendrá en niveles altos durante la mañana, comenzando en un 84% a las 00:00 y descendiendo gradualmente hasta un 68% a las 13:00. Esto puede generar una sensación de frescor en las primeras horas, pero a medida que la temperatura aumenta, la sensación de confort mejorará notablemente.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas suaves provenientes del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 8 km/h. A lo largo del día, el viento se irá calmando, especialmente en las horas de la tarde, donde se espera que la velocidad disminuya a 1 km/h en algunos momentos. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más placentera, ideal para actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones en ninguna de las franjas horarias, lo que significa que los habitantes de Bormujos pueden disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día perfecto para paseos o actividades en familia.

El orto se producirá a las 08:38 y el ocaso a las 18:26, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar de la luz natural. Con un tiempo tan favorable, es un buen momento para salir a caminar, practicar deportes o simplemente relajarse en los parques locales. En resumen, el día de hoy en Bormujos promete ser soleado y cálido, ideal para disfrutar de la belleza del entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-10T20:47:12.