El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, domingo 11 de enero

El día de hoy, 11 de enero de 2026, Bailén se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la situación meteorológica se mantendrá estable, con la presencia de niebla en las primeras horas, especialmente entre las 3:00 y las 9:00, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras y calles de la localidad.

Las temperaturas en Bailén oscilarán entre los 2 y los 13 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 2 a 5 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 13 grados hacia la tarde. Es recomendable que los ciudadanos se vistan adecuadamente para el frío matutino, pero también estén preparados para un leve aumento de temperatura a medida que el sol se eleva en el cielo.

La humedad relativa será alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 85% en la mañana y disminuyendo ligeramente a medida que avanza la jornada, alcanzando un 57% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las bajas temperaturas, contribuirá a la sensación de frío, por lo que se aconseja a los habitantes de Bailén que se mantengan abrigados.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección noreste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 8 km/h. Las ráfagas de viento serán más intensas en las primeras horas del día, pero se irán suavizando a medida que avance la tarde. Esto proporcionará un ambiente relativamente tranquilo, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante la niebla matutina.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Bailén podrán disfrutar de un día seco. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que las actividades diarias se desarrollen sin contratiempos relacionados con el tiempo. Sin embargo, es importante estar atentos a las condiciones de visibilidad debido a la niebla, especialmente en las primeras horas.

En resumen, el día en Bailén se caracterizará por un tiempo fresco y nublado, con niebla en las primeras horas y temperaturas que irán en aumento hacia la tarde. La ausencia de precipitaciones y un viento suave permitirán disfrutar de un día sin complicaciones meteorológicas significativas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-10T20:47:12.