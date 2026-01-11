El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, domingo 11 de enero

El día de hoy, 11 de enero de 2026, Baeza se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo se mantenga poco nuboso, especialmente en las horas centrales, lo que permitirá que los rayos del sol se filtren y calienten el ambiente.

Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 10 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana serán frescas, con temperaturas que rondarán los 2 a 4 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 10 grados en la tarde. Es recomendable que los ciudadanos se vistan adecuadamente para el frío matutino, pero también se sugiere llevar una prenda ligera para el transcurso del día, cuando las temperaturas sean más agradables.

La humedad relativa se mantendrá alta, comenzando en un 82% por la mañana y descendiendo a un 59% en las horas más cálidas. Esta combinación de temperaturas frescas y alta humedad puede generar una sensación de frío, especialmente en las primeras horas del día. Por lo tanto, es aconsejable que los habitantes de Baeza se mantengan abrigados, sobre todo al salir de casa.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección oeste a lo largo del día, con velocidades que variarán entre 2 y 7 km/h. Las ráfagas de viento serán más notables en las horas de la tarde, alcanzando hasta 16 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fresca. Es importante tener en cuenta esta variable, especialmente para quienes planeen actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Baeza podrán disfrutar de un día seco y sin lluvias. La probabilidad de precipitación es nula, lo que favorece la realización de actividades al aire libre y la posibilidad de disfrutar de un paseo por la ciudad.

En resumen, el tiempo en Baeza para hoy se presenta como un día fresco y mayormente nublado, con temperaturas que irán en aumento y sin riesgo de lluvias. Los ciudadanos deben prepararse para un inicio de jornada frío, pero con la promesa de un ambiente más cálido a medida que avance el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-10T20:47:12.