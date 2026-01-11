El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, domingo 11 de enero

El día de hoy, 11 de enero de 2026, Baena se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille intensamente, proporcionando un ambiente agradable y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y los 13 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La temperatura comenzará en torno a los 7 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 6 grados en las primeras horas de la mañana. A medida que el sol se eleva, la temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando los 11 grados a mediodía y llegando a un máximo de 13 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la tarde, se espera un ligero descenso, con temperaturas que rondarán los 8 grados hacia el final del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 74% y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 50% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será fresco, la sensación térmica será más agradable a medida que avance la jornada.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 7 km/h. Durante las horas de la tarde, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando hasta 16 km/h, lo que podría aportar una sensación de frescura adicional al ambiente.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Baena podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y del entorno natural de la zona.

El orto se producirá a las 08:31, marcando el inicio de un día luminoso, mientras que el ocaso tendrá lugar a las 18:18, ofreciendo una tarde prolongada para disfrutar del sol antes de que caiga la noche. En resumen, el día de hoy en Baena se presenta como una jornada ideal para salir y disfrutar del aire libre, con temperaturas frescas pero agradables y un cielo mayormente despejado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-10T20:47:12.