El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, domingo 11 de enero

El día de hoy, 11 de enero de 2026, Andújar se presenta con un tiempo mayormente nublado, especialmente durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 3 de la madrugada, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance la mañana, la situación comenzará a mejorar, y se espera que el cielo se mantenga poco nuboso entre las 4 y las 6 de la mañana, lo que permitirá que la luz del sol empiece a calentar el ambiente.

Las temperaturas en las primeras horas del día oscilarán entre los 2 y 5 grados , alcanzando su punto más bajo a las 5 de la mañana con 2 grados. A partir de las 6 de la mañana, la temperatura comenzará a ascender lentamente, alcanzando los 6 grados a las 11 de la mañana. Durante la tarde, se prevé que la temperatura continúe en aumento, llegando a un máximo de 13 grados a las 3 de la tarde. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 6 grados a las 11 de la noche.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 87% a las 00:00 horas y disminuyendo gradualmente hasta un 73% a las 12:00 del mediodía. Esta alta humedad, combinada con las nubes, podría generar una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas del día.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del este y del sureste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 9 km/h. Las rachas máximas de viento alcanzarán los 14 km/h a las 9 de la mañana, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Andújar podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda abrigarse bien debido a las bajas temperaturas, especialmente por la mañana y al caer la noche.

En resumen, Andújar experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y sin posibilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo y seco.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-10T20:47:12.