El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, domingo 11 de enero

El día de hoy, 11 de enero de 2026, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 7 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 91% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas aumenten ligeramente, alcanzando un máximo de 15 grados en las horas centrales. La combinación de un cielo despejado y temperaturas moderadas hará que sea un día propicio para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad comenzará a descender, situándose en torno al 68% durante la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más confortable.

El viento soplará del norte a una velocidad constante de 4 a 6 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde, donde se prevé que alcance rachas de hasta 18 km/h. Este viento suave contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y al final de la tarde. A partir de las 18:30, con el ocaso del sol, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia la noche.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es un alivio para aquellos que planean salir y disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre. La visibilidad será buena, aunque se anticipa la presencia de bruma en las horas de la tarde, lo que podría afectar ligeramente la claridad del paisaje.

En resumen, el tiempo en Aljaraque para hoy se caracteriza por un ambiente mayormente despejado, temperaturas agradables y un viento suave. Es un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, ya que las condiciones meteorológicas son favorables y no se prevén interrupciones por lluvias. A medida que el día avance, los residentes y visitantes podrán aprovechar el buen tiempo antes de que las temperaturas desciendan por la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-10T20:47:12.