El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, domingo 11 de enero

El día de hoy, 11 de enero de 2026, Alcalá la Real se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille con fuerza, proporcionando un ambiente agradable y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 11 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. Es recomendable que los ciudadanos se vistan en capas, ya que las temperaturas serán frescas por la mañana y se sentirán más cálidas al mediodía.

La humedad relativa se mantendrá en niveles relativamente altos, comenzando en un 90% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 76% por la tarde. Esto podría hacer que el aire se sienta un poco más frío en las primeras horas, pero la sensación térmica mejorará a medida que el sol calienta el ambiente.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noroeste con velocidades que variarán entre 6 y 12 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente por la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 22 km/h. Esto podría proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas del día, aunque es aconsejable que las personas que realicen actividades al aire libre se preparen para un ligero aumento en la sensación de frescor debido al viento.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que los habitantes de Alcalá la Real aprovechen el día sin preocuparse por el mal tiempo.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia la noche. La puesta de sol se producirá a las 18:17, ofreciendo un espectáculo visual que los residentes no querrán perderse.

En resumen, el día de hoy en Alcalá la Real se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado que hará que la experiencia sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-10T20:47:12.