El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, sábado 10 de enero

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado este 10 de enero de 2026. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos se mantendrán limpios, permitiendo que el sol brille con fuerza. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 8 grados durante la mañana, con un leve aumento a medida que avance el día, alcanzando hasta 12 grados en las horas centrales. Este ascenso térmico será bien recibido, ya que la sensación de frío se verá mitigada por la ausencia de nubes.

La humedad relativa se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas, con valores que rondarán el 96%. Sin embargo, a medida que el día progrese, se espera que esta cifra disminuya, lo que contribuirá a una sensación más confortable en el ambiente. A pesar de la alta humedad, no se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes de El Viso del Alcor podrán disfrutar de un día seco y soleado.

El viento soplará de dirección predominantemente oeste, con velocidades que variarán entre 4 y 13 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 13 km/h, lo que podría generar una ligera brisa fresca. Sin embargo, a lo largo del día, la intensidad del viento disminuirá, lo que permitirá que la temperatura se sienta más cálida.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 9 grados hacia el final del día. A las 18:23, el sol se ocultará, marcando el final de un día que, aunque fresco, se presentará como ideal para actividades al aire libre. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de un paisaje despejado y luminoso.

En resumen, este 10 de enero será un día propicio para salir y disfrutar del entorno natural de El Viso del Alcor. Con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento suave, los residentes podrán aprovechar al máximo las horas de luz solar. Se recomienda llevar ropa adecuada para las temperaturas frescas de la mañana y la noche, pero sin duda será un día que invitará a salir y disfrutar del aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-09T20:47:12.