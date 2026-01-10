El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, sábado 10 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Utrera según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 10 de enero de 2026, Utrera se despertará con un cielo despejado durante las primeras horas de la mañana, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso. A medida que avance el día, la situación meteorológica cambiará drásticamente, ya que se espera la aparición de niebla en las primeras horas de la mañana, especialmente entre la 1:00 y las 8:00, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras y calles de la localidad. Es recomendable que los conductores tomen precauciones al desplazarse durante este periodo.
Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 9 grados a lo largo del día. Las primeras horas serán más frescas, con mínimas de 4 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 13 grados en la tarde. Este ligero ascenso en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que rondará entre el 69% y el 92%, lo que puede generar una sensación de frío, especialmente en las horas más tempranas.
El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el este y noreste, con velocidades que variarán entre 1 y 9 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente en la tarde, lo que podría contribuir a una sensación térmica más fresca. En particular, se espera que la velocidad del viento alcance hasta 15 km/h en las horas centrales del día.
A lo largo de la jornada, no se prevén precipitaciones, lo que significa que Utrera disfrutará de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen en cuenta las condiciones de niebla matutina. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que los habitantes de Utrera realicen sus planes sin preocuparse por el mal tiempo.
El ocaso se producirá a las 18:24, marcando el final de un día que, aunque comenzará con niebla, ofrecerá momentos de sol y temperaturas agradables en las horas centrales. En resumen, se recomienda a los ciudadanos que disfruten de la jornada, pero que estén atentos a las condiciones de visibilidad en la mañana y se vistan adecuadamente para el fresco de la mañana y la tarde.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-09T20:47:12.
