El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, sábado 10 de enero

El día de hoy, 10 de enero de 2026, en Úbeda, se espera un tiempo mayormente nublado con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma y la niebla dominarán el cielo, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras y calles de la ciudad. Las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 7 grados y descendiendo a 3 grados por la tarde, lo que sugiere que es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A medida que avance la mañana, la niebla persistirá hasta el mediodía, con temperaturas que rondarán entre los 5 y 6 grados. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 97% en las horas más frías, lo que contribuirá a la sensación de frío. A partir de la tarde, se prevé que el cielo se cubra de nubes altas, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es prácticamente nula, con valores que se mantienen en 0% durante la mayor parte del día.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 25 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. Esto podría generar una sensación térmica más baja, por lo que es aconsejable tener en cuenta el viento al momento de salir. Las ráfagas de viento serán más suaves por la tarde, con velocidades que rondarán los 6 km/h.

En cuanto a la visibilidad, se recomienda precaución, especialmente en las primeras horas del día debido a la bruma y la niebla. A medida que el día avance, la visibilidad mejorará, aunque las nubes altas podrían permanecer en el cielo, impidiendo que el sol brille con fuerza.

La salida del sol está programada para las 08:29, mientras que el ocaso se producirá a las 18:13, lo que significa que los días comienzan a alargarse lentamente. A lo largo de la jornada, se espera que la temperatura se mantenga relativamente estable, con ligeras fluctuaciones, y que la sensación de frío persista, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

En resumen, hoy en Úbeda se vivirá un día fresco y nublado, ideal para actividades en interiores o paseos cortos, siempre con la precaución de abrigarse bien y estar atentos a las condiciones de visibilidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-09T20:47:12.