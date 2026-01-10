El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, sábado 10 de enero

El día de hoy, 10 de enero de 2026, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 98% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor al amanecer.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas aumenten ligeramente, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales. La combinación de cielos despejados y temperaturas moderadas hará que sea un día propicio para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo, especialmente por la mañana y al caer la tarde.

El viento soplará desde el norte-noroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 19 km/h. Durante la mañana, se registrarán rachas de viento de hasta 19 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. Sin embargo, a medida que el día avance, el viento se suavizará, lo que contribuirá a un ambiente más cálido y cómodo.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para aquellos que planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas.

En la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia el ocaso, que se producirá a las 18:25. La humedad comenzará a aumentar de nuevo, lo que podría hacer que la sensación de frío se intensifique al caer la noche.

En resumen, el tiempo en Tomares para hoy se caracteriza por cielos despejados, temperaturas agradables y ausencia de precipitaciones. Es un día ideal para disfrutar al aire libre, con un viento moderado que aportará frescura. Se recomienda a los habitantes y visitantes de la localidad aprovechar las condiciones meteorológicas favorables para realizar actividades al exterior, siempre teniendo en cuenta la necesidad de abrigo en las horas más frías del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-09T20:47:12.