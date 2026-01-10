El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, sábado 10 de enero

El día de hoy, 10 de enero de 2026, San Juan de Aznalfarache se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada soleada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 8 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 14 grados hacia la tarde, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 95% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 89% por la noche. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la sensación térmica mejorará, haciendo que el día sea más confortable.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas, con velocidades que alcanzarán hasta 19 km/h en las horas centrales del día. La dirección del viento variará, predominando del norte y noroeste, lo que podría aportar un ligero frescor al ambiente. Es recomendable que quienes planeen salir se vistan en capas, ya que las temperaturas matutinas serán frías, pero se espera un aumento significativo en la temperatura durante el día.

No se prevén precipitaciones, lo que significa que no habrá riesgo de lluvia a lo largo de la jornada. Esto es ideal para aquellos que deseen disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque o encuentros familiares. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo que los rayos del sol iluminen la ciudad hasta el ocaso, que se producirá a las 18:25. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente al caer la noche, alcanzando valores cercanos a los 9 grados hacia la noche.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy será mayormente despejado, con temperaturas agradables durante el día y un ambiente fresco por la mañana y la noche. Sin duda, es un día propicio para disfrutar del aire libre y aprovechar las horas de sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-09T20:47:12.