El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, sábado 10 de enero

El día de hoy, 10 de enero de 2026, La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 3 y 8 grados . La sensación de frío será notable, especialmente en las primeras horas, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 15 grados en las horas centrales. Este incremento en la temperatura será acompañado por una ligera disminución en la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 80% durante la mayor parte del día. Sin embargo, en las primeras horas, la humedad alcanzará niveles del 95%, lo que podría generar una sensación de mayor frescor.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que variarán entre 1 y 8 km/h. En las primeras horas, se prevé un viento más suave, que se intensificará ligeramente hacia la tarde, alcanzando rachas de hasta 11 km/h. Esta brisa será refrescante y contribuirá a que la temperatura se sienta más agradable a medida que el día avanza.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá a los rinconeros disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será buena, aunque en las primeras horas podría haber algo de bruma, que se disipará rápidamente.

En resumen, el día se perfila como ideal para disfrutar de paseos y actividades al aire libre, con un tiempo mayormente soleado y temperaturas agradables. La combinación de un cielo despejado y la ausencia de precipitaciones permitirá que los habitantes de La Rinconada aprovechen al máximo este día de invierno. Se recomienda llevar ropa adecuada para las temperaturas frescas de la mañana y disfrutar del sol que se espera en las horas centrales del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-09T20:47:12.