El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, sábado 10 de enero

El día de hoy, 10 de enero de 2026, Puente Genil se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con condiciones de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. La visibilidad podría verse reducida, especialmente en las primeras horas, por lo que se recomienda precaución al conducir. A medida que avance el día, la niebla dará paso a un cielo nuboso, con nubes altas predominando en la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 10 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de 6 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 10 grados en la tarde. La sensación térmica podría ser más fresca debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo a lo largo del día, pero aún manteniéndose en niveles significativos.

La humedad relativa comenzará en un 96% y descenderá lentamente, lo que podría contribuir a una sensación de frío, especialmente en combinación con el viento. Este soplará de dirección variable, predominando del norte y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 12 km/h. Las rachas más fuertes se esperan en la tarde, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias a lo largo del día. Los pronósticos indican un 0% de probabilidad de precipitación, lo que sugiere que el tiempo se mantendrá seco, permitiendo que los residentes de Puente Genil disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando mínimas de 8 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 18:20, marcando el inicio de una noche que se prevé fresca y tranquila.

En resumen, el día en Puente Genil se caracterizará por un cielo mayormente cubierto, temperaturas frescas y un viento moderado. Se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para el frío y que tomen precauciones al conducir debido a la posible niebla en las primeras horas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-09T20:47:12.