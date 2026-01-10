El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, sábado 10 de enero

El día de hoy, 10 de enero de 2026, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo predominantemente nuboso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que varía entre "nuboso" y "muy nuboso" a lo largo del día. A medida que avanza la jornada, se espera que las nubes altas dominen el panorama, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en el ambiente.

Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 9 grados . Las horas más frías se registrarán por la mañana, con mínimas de 3 grados a partir de las 8:00 hasta las 10:00, mientras que las temperaturas comenzarán a ascender ligeramente hacia el mediodía, alcanzando un máximo de 9 grados a las 13:00. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 5 grados a partir de las 18:00.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 80% por la mañana y alcanzando picos del 96% en las horas más frías. Esta elevada humedad, combinada con las bajas temperaturas, puede generar una sensación térmica más fría de lo que realmente marcan los termómetros, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán durante la mañana y la tarde, alcanzando hasta 21 km/h a las 13:00. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a que la sensación de frío sea más intensa, especialmente en las horas más frescas del día.

No se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que, a pesar de la nubosidad, no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Sin embargo, la bruma y la niebla podrían ser un factor a considerar en las primeras horas de la mañana, especialmente en áreas rurales y caminos menos transitados.

En resumen, el día en Priego de Córdoba se caracterizará por un tiempo fresco y nuboso, con temperaturas que invitan a disfrutar de actividades invernales, siempre teniendo en cuenta la sensación térmica provocada por la humedad y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-09T20:47:12.