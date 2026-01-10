El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, sábado 10 de enero

Hoy, 10 de enero de 2026, Pozoblanco se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con condiciones que se mantendrán a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma y la niebla serán protagonistas, especialmente en las primeras horas, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras. A medida que avance la jornada, la niebla dará paso a un cielo cubierto, con nubes que dominarán el paisaje.

Las temperaturas serán frescas, comenzando el día con un termómetro que marcará alrededor de 6 grados en la madrugada, descendiendo a 3 grados en las horas más frías. A medida que el sol se eleve, se espera que la temperatura alcance un máximo de 8 grados durante la tarde, proporcionando un leve respiro del frío matutino. Sin embargo, la sensación térmica será notablemente más baja, con valores que oscilarán entre 0 y 5 grados, lo que podría hacer que la percepción del frío sea más intensa.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en el día de hoy. Las probabilidades de precipitación son nulas, lo que significa que los habitantes de Pozoblanco podrán disfrutar de un día seco, aunque con un ambiente húmedo debido a la bruma y la niebla. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, aunque se recomienda abrigarse bien debido a las bajas temperaturas y el viento.

El viento soplará desde el oeste-noroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 22 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frío adicional, especialmente en las zonas más expuestas. A lo largo de la jornada, la intensidad del viento variará, pero se mantendrá en niveles moderados, lo que podría ser un factor a considerar para quienes realicen actividades al aire libre.

En resumen, Pozoblanco experimentará un día fresco y cubierto, con bruma y niebla en las primeras horas, temperaturas que rondarán entre los 3 y 8 grados, y un viento moderado que podría intensificar la sensación de frío. Es un día ideal para disfrutar de actividades en interiores, mientras que aquellos que salgan deben estar preparados para las condiciones invernales.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-09T20:47:12.