El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 10 de enero

El día de hoy, 10 de enero de 2026, Palma del Río se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una predominancia de niebla durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación vehicular y las actividades al aire libre. Se recomienda precaución a los conductores y a quienes necesiten desplazarse en estas horas.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un cielo cubierto que se mantendrá hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 7 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 14 grados hacia el mediodía. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 91% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a un 79% por la tarde.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección variable, predominando del noreste y el este, con velocidades que oscilarán entre 1 y 14 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 16 km/h, lo que podría generar una ligera sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que permitirá que las actividades al aire libre se desarrollen sin inconvenientes. Sin embargo, es importante estar atentos a los cambios en las condiciones meteorológicas, ya que la nubosidad podría generar un ambiente más fresco y húmedo.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia el final del día. La humedad aumentará ligeramente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. La puesta de sol está programada para las 18:21, momento en el cual se espera que el cielo permanezca cubierto, lo que podría ofrecer un espectáculo visual interesante, aunque menos brillante que en días despejados.

En resumen, Palma del Río experimentará un día mayormente nublado, con niebla en las primeras horas, temperaturas frescas y sin precipitaciones. Se aconseja a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para el frío y que tomen precauciones al conducir durante la mañana.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-09T20:47:12.