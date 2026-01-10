El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, sábado 10 de enero

El día de hoy, 10 de enero de 2026, Los Palacios y Villafranca se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas centrales del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente luminoso y agradable. A medida que avance la jornada, se espera un ligero aumento en la nubosidad, aunque sin que esto afecte significativamente la visibilidad ni la calidad del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 14 grados a lo largo del día. La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 9 grados, descendiendo a 6 grados en las primeras horas. A medida que el sol se eleve, la temperatura irá aumentando, alcanzando su punto máximo en torno a las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 14 grados. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 9 grados hacia el final de la jornada.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando un 85% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 62% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del oeste y noroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 9 km/h. Durante las horas más cálidas del día, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando rachas de hasta 18 km/h, lo que aportará una agradable brisa que mitigará la sensación térmica.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Los Palacios y Villafranca podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

En resumen, el 10 de enero de 2026 se presenta como un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre en Los Palacios y Villafranca, con un tiempo mayormente despejado, temperaturas agradables y un viento suave que hará que la jornada sea placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-09T20:47:12.