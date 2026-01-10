El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, sábado 10 de enero

El día de hoy, 10 de enero de 2026, Osuna se verá afectada por un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas del día. Desde la madrugada, el cielo se presentará muy nuboso, especialmente en las primeras horas, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en el ambiente. La temperatura oscilará entre los 6 y 11 grados , siendo más fría en las primeras horas y aumentando ligeramente hacia el mediodía.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se despeje, permitiendo que el sol brille con más intensidad. Esto se traducirá en un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 11 grados hacia las horas centrales del día. La humedad relativa será alta, rondando el 90% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas relativamente frescas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 7 km/h. A medida que el día avance, el viento cambiará de dirección, predominando del este y noreste, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 13 km/h en las horas de la tarde. Esto podría contribuir a una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

En la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas que podrían aparecer. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la tarde, alcanzando los 8 grados hacia el final del día. La humedad relativa también comenzará a aumentar, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un tiempo seco y agradable para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la visibilidad podría verse afectada por la bruma y la niebla en las primeras horas de la mañana, especialmente en áreas cercanas a cuerpos de agua o en zonas de baja altitud.

En resumen, el día en Osuna se caracterizará por un inicio nuboso que dará paso a un tiempo más despejado y cálido durante la mañana, seguido de un descenso de temperatura hacia la tarde. Las condiciones serán ideales para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de que la bruma y la niebla puedan afectar la visibilidad en las primeras horas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-09T20:47:12.