El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, sábado 10 de enero

El día de hoy, 10 de enero de 2026, Morón de la Frontera se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 94% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente, alcanzando los 11 grados hacia el mediodía. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la presencia de vientos moderados provenientes del sur y suroeste, con velocidades que rondarán entre los 6 y 11 km/h. Estos vientos aportarán un toque fresco al ambiente, especialmente en las horas más tempranas del día.

Durante la tarde, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 12 grados . El cielo continuará mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. La humedad comenzará a descender, lo que contribuirá a una sensación más confortable en comparación con las primeras horas de la jornada.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se anticipa que será nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto permitirá que los habitantes de Morón de la Frontera realicen actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos repentinos. La visibilidad será óptima, lo que es ideal para disfrutar de paseos y actividades recreativas.

Al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia el anochecer. El viento se mantendrá constante, aunque su velocidad disminuirá ligeramente, lo que hará que la noche sea fresca pero agradable. El ocaso se producirá a las 18:23, marcando el final de un día mayormente soleado y propicio para disfrutar de la naturaleza y el aire libre.

En resumen, el tiempo en Morón de la Frontera para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-09T20:47:12.