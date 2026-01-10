El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, sábado 10 de enero

Hoy, 10 de enero de 2026, Montilla se despertará bajo un manto de niebla que persistirá durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla densa, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad adecuada para las condiciones de visibilidad.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un día mayormente nublado. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 8 grados , con un leve aumento hacia el mediodía. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y descendiendo gradualmente a lo largo de la jornada.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en Montilla hoy. Esto permitirá que los residentes disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, la bruma podría persistir en algunos momentos, especialmente en las zonas más húmedas de la localidad.

El viento será ligero, predominando del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 7 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del frío, aunque la sensación general seguirá siendo fresca.

A medida que se acerque la tarde, las nubes altas dominarán el cielo, pero se espera que haya momentos de claridad, especialmente hacia el final del día. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de los 10 grados , lo que permitirá disfrutar de un ambiente más templado en comparación con las primeras horas de la jornada.

La puesta de sol se producirá a las 18:19, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender nuevamente. La noche se presentará fresca, con temperaturas que podrían caer hasta los 6 grados . La humedad relativa aumentará de nuevo, lo que podría dar lugar a la formación de niebla durante la noche.

En resumen, Montilla experimentará un día fresco y mayormente nublado, con niebla en la mañana y temperaturas que irán en aumento hacia el mediodía. Sin lluvias a la vista, será un buen día para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de bruma en algunas áreas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-09T20:47:12.