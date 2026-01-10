El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, sábado 10 de enero

El día de hoy, 10 de enero de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Moguer, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 15 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que la luz del sol ilumine la localidad, creando un ambiente agradable para los que decidan salir a disfrutar del aire libre.

A medida que avance la jornada, las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente, alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 15 grados. Sin embargo, durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas serán más frescas, rondando los 6 grados, lo que podría hacer que los residentes se sientan un poco más fríos al salir de casa. Es recomendable llevar una chaqueta ligera para mayor comodidad.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 80% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 66% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las primeras horas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre 1 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es importante tener en cuenta que, aunque el viento no será excesivamente fuerte, puede ser perceptible, especialmente en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones en el día de hoy, lo que significa que los planes al aire libre no se verán afectados por la lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0%, lo que refuerza la idea de que será un día seco y soleado.

En resumen, Moguer disfrutará de un día mayormente despejado, con temperaturas agradables y un viento suave. Es una excelente oportunidad para salir a pasear, realizar actividades al aire libre o simplemente disfrutar de un café en una terraza. La combinación de sol y temperaturas moderadas promete un día placentero para todos los habitantes y visitantes de la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-09T20:47:12.