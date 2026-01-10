El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, sábado 10 de enero

El día de hoy, 10 de enero de 2026, Martos se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con una serie de condiciones que marcarán la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 8 grados a lo largo del día, alcanzando su punto máximo en las horas centrales, cuando se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 8 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 94% por la mañana y descendiendo ligeramente a medida que avanza el día, aunque se mantendrá en niveles elevados, rondando el 75% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las bajas temperaturas, podría dar lugar a la percepción de un ambiente más frío de lo habitual, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que haya bruma y niebla en varias ocasiones, especialmente durante la mañana y la noche. Esto podría afectar la visibilidad en las carreteras, por lo que se recomienda precaución a los conductores. La niebla será más densa en las primeras horas, con una probabilidad de niebla que se mantendrá alta hasta el mediodía.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 10 km/h. A lo largo del día, se espera que el viento sea más fuerte en las primeras horas, alcanzando ráfagas de hasta 17 km/h. Sin embargo, a medida que avance la tarde, la intensidad del viento disminuirá, lo que podría contribuir a una sensación de calma en el ambiente.

No se prevén precipitaciones significativas durante el día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que, a pesar de la nubosidad, no se anticipan lluvias que puedan alterar las actividades al aire libre. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que sugiere que los residentes de Martos podrán disfrutar de un día seco, aunque fresco y nublado.

En resumen, el tiempo en Martos para hoy será fresco y nublado, con temperaturas que no superarán los 8 grados, alta humedad y la posibilidad de niebla en las primeras horas. Se recomienda abrigarse adecuadamente y tener precaución al conducir debido a la visibilidad reducida.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-09T20:47:12.