El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, sábado 10 de enero

El día de hoy, 10 de enero de 2026, Marchena se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera que la niebla cubra la localidad, lo que podría reducir la visibilidad y afectar el tráfico. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 5 y 8 grados , manteniendo un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un cielo cubierto que se mantendrá hasta la tarde. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 12 grados alrededor de la 1 de la tarde, proporcionando un ligero alivio del frío matutino. La humedad relativa será alta, rondando el 70-90%, lo que contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente.

Durante la tarde, se prevé que el cielo permanezca cubierto, con la posibilidad de que se presenten nubes altas. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero a lo largo del día. Esto significa que, a pesar de la nubosidad, los marcheneros podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se vistan adecuadamente para el frío.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. A medida que se acerque la tarde, el viento podría cambiar ligeramente hacia el este, manteniendo su intensidad moderada. Esto podría ofrecer un alivio momentáneo del frío, aunque las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche.

Al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a bajar, alcanzando los 9 grados hacia las 7 de la tarde. La niebla podría regresar a medida que la temperatura descienda, especialmente en las horas nocturnas. La puesta de sol se producirá a las 18:22, marcando el inicio de una noche que se espera fresca y húmeda.

En resumen, Marchena experimentará un día mayormente nublado con niebla en la mañana, temperaturas frescas y un viento suave. Aunque no se prevén lluvias, la alta humedad y las bajas temperaturas invitan a abrigarse bien para disfrutar de las actividades diarias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-09T20:47:12.