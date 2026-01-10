El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, sábado 10 de enero

El día de hoy, 10 de enero de 2026, Mairena del Aljarafe se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con una visibilidad excelente que permitirá disfrutar de un luminoso amanecer a las 08:38. A lo largo de la mañana, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frescura al salir.

A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas aumenten ligeramente, alcanzando un máximo de 14 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser un poco más baja debido a la presencia de vientos del norte y noroeste, que soplarán con velocidades de entre 10 y 19 km/h. Estos vientos, aunque moderados, aportarán un aire fresco que será bienvenido tras las noches frías de enero.

En cuanto a la nubosidad, se prevé que el cielo permanezca mayormente despejado durante la mayor parte del día, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, especialmente entre las 12:00 y las 18:00. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos del día. Esto significa que los residentes de Mairena del Aljarafe podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

La tarde se presentará como un momento ideal para pasear o realizar actividades deportivas, con temperaturas agradables y un cielo que permitirá disfrutar de la luz del sol. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia las 22:00. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles aceptables.

En resumen, el día de hoy en Mairena del Aljarafe se caracterizará por un tiempo mayormente despejado, temperaturas agradables y vientos moderados. Es una jornada propicia para disfrutar del aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de que las temperaturas nocturnas vuelvan a descender.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-09T20:47:12.