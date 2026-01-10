El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, sábado 10 de enero

El día de hoy, 10 de enero de 2026, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas aumenten ligeramente, alcanzando un máximo de 12 grados durante la tarde. La combinación de cielos poco nubosos y temperaturas moderadas hará que la sensación térmica sea bastante confortable, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente en las horas más frescas de la mañana y al caer la tarde.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que variarán entre 6 y 13 km/h. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las primeras horas del día. A lo largo de la tarde, se prevé que el viento disminuya ligeramente, lo que contribuirá a una sensación más cálida.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. La visibilidad será buena, aunque en las primeras horas de la mañana podría haber algo de niebla, que se disipará rápidamente a medida que avance el día.

La puesta de sol se producirá a las 18:23, momento en el que las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, volviendo a situarse en torno a los 9 grados . La noche se presentará despejada, lo que permitirá disfrutar de un cielo estrellado.

En resumen, Mairena del Alcor disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día propicio para salir a caminar, disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la ligera brisa que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-09T20:47:12.