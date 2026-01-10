El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, sábado 10 de enero

El día de hoy, 10 de enero de 2026, Lucena se verá afectada por un tiempo mayormente nuboso, con intervalos de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, presentando un aspecto gris que podría desanimar a quienes planean actividades al aire libre. La temperatura al amanecer se situará en torno a los 9 grados , descendiendo ligeramente a 8 grados durante la mañana.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 10 grados en las horas centrales, aunque la sensación térmica podría ser más fresca debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 85% en las primeras horas y descendiendo gradualmente a un 60% por la tarde. Esto podría generar una sensación de frío, especialmente en las horas más frescas de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección norte-noreste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 12 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 23 km/h en momentos puntuales. Este viento, aunque moderado, podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se sale a la calle.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto es una buena noticia para aquellos que tienen planes al aire libre, ya que podrán disfrutar de actividades sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, la presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana podría reducir la visibilidad, por lo que se aconseja precaución al conducir.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá cubierto, pero se espera que las nubes altas permitan que algunos rayos de sol se filtren, ofreciendo breves momentos de claridad. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 6 grados hacia el final del día.

En resumen, Lucena experimentará un día fresco y nublado, con temperaturas que oscilan entre los 5 y 10 grados, sin riesgo de lluvia. La combinación de humedad y viento hará que la sensación térmica sea más fría, por lo que es recomendable vestirse en capas y estar preparado para un día invernal.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-09T20:47:12.